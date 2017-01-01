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Sarıcaoğlu gurbetteki hemşehrileriyle buluştu



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu İstanbul, Gebze ve Bursa'da bulunan Kavaklılarla bir araya geldi.

İstanbul'da bir düğün merasimine katılan Sarıcaoğlu, ardından Gebze'deki hemşehrileri ile bir araya geldi. Sarıcaoğlu son olarak Bursa'da bulunan Kavaklılarla bir araya geldikten sonra memleketine geri döndü. Başkan Sarıcaoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren dernek başkanları Sarıcaoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Eşi Narin Sarıcoğlu ile birlikte hemşehrileri ile bir araya gelen Sarıcaoğlu, "Gurbetteki hemşehrilerimiz ile her fırsatta birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.



Müjdeler verdi

Sarıcaoğlu hemşehri ziyaretlerinde yapmış olduğu konuşmalarda Kavak için müjdeler verdi. Doğalgazın çok kısa sürede ilçe ile buluşacağının müjdesini veren Sarıcaoğlu, ardından cezaevinin de temellerinin çok yakında atılacağını müjdeledi. Sarıcaoğlu, "Gurbetteki hemşehrilerimin en büyük hayali memleketlerine geri dönebilmek bununda tek imkanı Kavak'ta göçü tersine çevirecek projeler yapabilmek. Biz bunun için mücadelemizi veriyoruz. Doğalgaz ve cezaevi tamamlandıktan sonra Kavak'ta iş sahaları katlanarak artacak. Konut artışı zaten katlanarak devam ediyor bu projeler faaliyete geçtiğinde boş yer kalmayacak. Amacımız Kavak'ı tamamıyla Samsun'un parlayan yıldızı haline getirmek. Tüm hemşehrilerimizin gönlü ferah olsun Kavak'ın önü açık çok güzel günler ilçemizi bekliyor. Ziyaretlerimiz esnasında tüm hemşehrilerimizin gözlerindeki o umut dolu ışığı ve bizlere olan sevgilerini gördüm. Tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum çok güzel bir ziyaret turu oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

(SAM-SLH-Y)



02.05.2017 14:56:07 TSI

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