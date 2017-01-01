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Selçuklu Belediyesi'nden örnek bir projeye daha destek

02 Mayıs 2017 Salı, 14:47
Selçuklu Belediyesi'nden örnek bir projeye daha destek
Selçuklu Belediyesi'nden örnek bir projeye daha destek

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, proje destek programı kapsamında "Genç Yeryüzü Doktorları" topluluğu tarafından 450 mülteci öğrenci sağlık taramasından geçirildi.
Selçuklu Belediyesi, proje destek programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflarla yapılan işbirliği Selçuklu'da yaşam kalitesine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çalışmalardan biri olan ve Selçuk Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları ile yapılan işbirliği kapsamında "Yeryüzünde Umut Var" isimli proje hayata geçti. Proje ile Mustafa Fevzi Serin İlkokulu ve Ömer Dinçer İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 450 mülteci öğrenci sağlık taramasından geçirildi.
Proje kapsamında mülteci öğrencilere göz muayenesi, renk körlüğü testi, diş taraması ve patella refkleksi testleri yapıldı. Öğrencilere sağlıklı beslenme ve hijyen kuralları eğitimlerinin de verildiği projede boy ve kilo ölçümü yapıldı. Etkinlik öğrencilere süt, diş fırçası, diş macunu ve kırtasiye malzemeleri gibi çeşitli hediyeler verildi.
Yeryüzünde Umut Var Projesi'nin Selçuk Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları'nın Selçuklu Belediyesi'ne yazdığı bir proje olduğunu ifade eden Selçuk Genç Yeryüzü Doktorları Başkanı Mehmet Zahit Bolat," 3 aşamalı olarak gerçekleştirilen eğitimler sonucunda 150 arkadaşımız ile birlikte 450 mülteci çocuğumuza taramalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda çocukların renk körlüğü, sinela, patella refleksi, ağız ve diş taramaları yapılıyor ve aynı zamanda sınıflarda hijyen ve beslenme eğitimleri veriliyor. Yine Selçuklu Belediyesi'nin bize sağladığı desteklerle çocuklarımıza kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyeler dağıtıyoruz. Selçuklu Belediyesi'ne ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a bizlere verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
(AH-Y)

02.05.2017 14:56:28 TSI
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