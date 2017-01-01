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Yunusemre Belediyesinden Maldan'a futbol sahası



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Çocuk ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi Maldan Mahallesine de futbol sahası yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Maldan Mahallesine futbol sahası ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, özellikle yaz aylarında öğrencilerin zamanlarını sporla değerlendirmesi için çalışmalarına hız verirken; sahanın etrafının tel örgülerle çevrileceği öğrenildi. Alanda ayrıca çevre düzenlemesi yapacak olan ekipler, çalışmalar tamamlandığında mahalleye güzel bir alan kazandıracağını vurguladı. Yunusemre Belediyesinin özverili çalışmalarıyla mahallelerinin güzel hizmetlere kavuştuğunu belirten Maldan Muhtarı Ramazan Şeker, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

(SC-Y)



02.05.2017 14:57:54 TSI

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