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Bakır Çalgılar Beşlisi'nden Uludağ'da konser

02 Mayıs 2017 Salı, 14:52
Bakır Çalgılar Beşlisi'nden Uludağ'da konser
Bakır Çalgılar Beşlisi'nden Uludağ'da konser

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile birlikte düzenlediği Uluslararası Bakır Çalgılar Çalıştayı, Uludağ Sarıalan'daki Taşkonak Tesisleri'nde gerçekleştirilen konserle sona erdi. Çalıştay boyunca eğitimlere katılan öğrenciler, 'Bakır Çalgılar Beşlisi', 'Büyük Brass Ensemble' ile birlikte dinleyenlerine adeta müzik şöleni yaşattı.
Bursa'da ilk kez düzenlenen 'Uluslararası Bakır Çalgılar Çalıştayı, Ördekli Kültür Merkezi'nde yapılan eğitimlerin ardından 'Büyük Brass Ensemble'ın öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği konserle sona erdi. Bakır çalgılara gönül veren ve uluslararası alanda duayen sanatçılardan 3 gün boyunca eğitim alan Uludağ Üniversitesi Konservatuvar öğrencileri, konser vermenin gururunu yaşadı. Osmangazi Belediyesi'nin Uludağ Sarıalan'daki Taşkonak Sosyal Tesisleri önünde düzenlenen açık hava konserine birçok yerli ve yabancı müzikseverler katıldı.
Duayen sanatçılar trombette Julian Lupu, Renato Lupu, trombonda Peter Korner, Jamie Williams, kornoda Cem Akçora ve tubada Noriyoshi Murakami ile öğrenciler, sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşattı. Konserde, dünyaca ünlü klasiklerin yanında caz ve Türk Halk Müzikleri'nden oluşturulan repertuarda, L.Henderson'dan Amazing Grace, Ekin Eti'de Habudiyar, V.Monti'den Czardas, H. L. Clarke'den Carnival of Venice ve Cousins, J.Stanton'dan Celtic Suite, Z.Abreu/arr.David Marlott'tan Tico Tico, T.Dorsey'den Trombonology, D.Ellington/arr.O.Baadsvik'den Caravan, Ekin Eti'den Çay Elinden Öteye şarkıları dinleyicilerden büyük beğeni topladı.
Osmangazi Belediyesi, Türkiye'de gerçekleştirmiş ilk uluslararası brass kenteti olan Brassmania grubu, Romanya'dan 2 trompetçi, Almanya ve Türkiye'den 2 tromboncu ve Japonya'dan bir tubacı ile Türkiye'de ilk kez yepyeni bir tınıyı dinleyiciyle buluşturdu. Beş müzisyen, hem günümüz Türk bestecilerinden hem de baroktan caza, müzik literatüründeki önemli eserleri kendi grupları için aranje ediyor.
(MA)

02.05.2017 14:59:18 TSI
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