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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı:

02 Mayıs 2017 Salı, 14:53
AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı:
AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı:
- "Cumhurbaşkanımızın evine dönüşü bizler için şereftir"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partiye üye olması ile ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisine, evine dönüşü bizler için şereftir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiden ayrılık sürecinde, 'Bu bir veda değildir, bir kapanış, bir bitiş değildir. İnanıyorum ki bu bir Fatiha'dır, bir açılıştır' sözlerini sarf ettiğini anımsatan Kahtalı, "İşte o başlangıç bugün gerçekleşiyor. Can ile cananın buluşması, 'sevdam' diye bizlere emanet ettiğini geri verme zamanı geliyor. Böylelikle bir yasak daha AK Parti ile tarih oluyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olmasının kendilerini heyecanlandırdığını aktaran Kahtalı, "10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminden bugüne kadar partimizin kurucu lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ülkemizin istikameti belirlenirken, daha güçlü bir Türkiye için, milletimiz için ve devletimiz için mücadele ederken her aşamada ve her kademede birlikte olduk. Bugünlere birlikte geldik ve Allah'ın izniyle bundan sonra da kurucu Genel Başkanımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisindeki her dava arkadaşımız gerilimden beslenmeyen bir siyasetin mümkün olduğunu 15 yıldan beri birlik ve beraberlik şuuruyla tüm şer odaklarına göstermiştir. Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde göstermeye devam edecektir. Bu ülkede hakaret etmeden, iftira atmadan, çamur atmadan, haksız ithamlara başvurmadan siyaset yapılabileceğini hep birlikte ispat ettik, ısrarla da siyasette yanaşılacak tek limanın ahlak olduğunu bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Belli sınıfların, belli çıkar gruplarının, terör örgütlerinin adına değil sadece ve sadece millet adına siyaset yapılacağını başta Genel Merkezimiz olmak üzere Malatya AK Parti Teşkilatı olarak her defasında gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Bizim şiarımız bellidir. Bu kutlu yürüyüşte siyaset millet için yapılır, milletle birlikte yapılır ve güç milletten alınarak yapılır" diye konuştu. AK Parti Malatya İl Teşkilatı olarak her zaman milletten yana olduklarını belirten Kahtalı, "Milletin emanetini yere düşürmedik, milletin bize verdiği yetkiyi de boşa çıkarmadık. Başta Malatyalı hemşehrilerimiz olmak üzere hamd olsun milletimize hayal kırıklığı yaşatmadık. Bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatları kardeşliğinden, birlik ve beraberliğinden asla taviz vermemiştir, Bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde müreffeh bir ülke için durmadan çalışacağız. AK Parti bir dava partisidir. Bu teşkilat içerisinde dava sancağını bugüne kadar nice arkadaşımız ile birlikte taşıdık. İnşallah 2 Mayıs tarihinden sonra da partimizin kurucu lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile daha güçlü ekonomisi olan, yönetimiyle örnek, kardeşliğiyle muazzam yeni Türkiye'ye sağlam ve emin adımlarla yürüyeceğiz. Milletin adamı, dünya mazlumlarının sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu Adalet ve Kalkınma Partisine, evine dönüşü bizler için şereftir. Cumhurbaşkanımızın Adalet Ve Kalkınma Partimize üyeliği ülkemize, milletimize ve Malatyalı hemşehrilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

02.05.2017 14:59:22 TSI
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