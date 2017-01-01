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Taşlıca sakinlerine kötü haber

02 Mayıs 2017 Salı, 14:53
Taşlıca sakinlerine kötü haber
Taşlıca sakinlerine kötü haber
- Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 150 yıldır su sorunu yaşan Taşlıca Mahallesi sakinlerinin kendi imkânlarıyla çıkardıkları suyun tüketim açısından uygun olmadığı ortaya çıktı.

(Fotoğraflı)

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı ilçe merkezine en uzak mahallelerden birisi olan Taşlıca Mahallesinde yıllardır devam eden su sıkıntısı için Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün sağlıklı içme suyu temini çalışmaları sürürken, mahalle sakinlerinin kendi imkânları ile 130 metrede buldukları suyun daha önce analizinin yapıldığı ve sağlıklı olmadığı açıklandı.
150 yıldır sağlıklı içme suyu sorunu yaşayan Marmaris'in Taşlıca Mahallesi sakinleri yaşadıkları su sıkıntısının çözümü için kendi imkânları ile sondaj yaptı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kırkkuyular olarak bilinen bölgede Kasım 2016 yılında sondaj çalışması yaptı. Yapılan sondaj çalışmasında bulunan suyun ile ilgili Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarında analiz yapıldı. Yapılan analiz sonuçlarına göre elde edilen değerlerin insan sağlığı açısından uygun olmadığı belirtildi. Değerlendirme raporunda "Numune analizi yapılan parametrelerde 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı resmi gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre 'Amonyum, Demir, Mangan, Bulanıklık, Renk bakımından uygun değildir" denildi.
Mahalle sakinlerinin su sondajı sonrası 300 metreden çıkan suyun basında yer almasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "1 Mayıs 2017 Pazartesi günü Taşlıca Mahallemizle ilgili basında yer alan haberlere istinaden bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Haberde yer alan vatandaşların kendi imkanlarıyla su bulduğuyla ilgili olarak aynı noktada 2016 Kasım ayında yapılan sondaj çalışmamızda su bulunmuştur. Ancak sudan alınan numuneler ile yapılan analiz sonuçlarına göre Amonyum, Demir, Mangan, Renk ve Bulanıklık değerleri bakımından bulunan suyun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'e uygun olmadığı tespit edilmiştir. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda ve ekte bulunan analiz raporuna göre Taşlıca Mahallemizde bulunan suyun insanların içemeyeceği, ancak hayvanların içebileceği bir su olmasından dolayı içme suyu olarak değerlendirilmemiştir. Bu konu hakkında gerek muhtara, gerekse mahalle halkına sözlü olarak suyun kullanılmaması ile ilgili bilgi verilmiştir. Taşlıca Mahallemizdeki 150 yıllık su sorunun giderilmesi için çalışmalarımızın devam ettiğini önemle vurgulamak isteriz" denildi.
(BT)

02.05.2017 15:00:08 TSI
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