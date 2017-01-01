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Engelliler için seferberlik

- Engelsiz Yaşamı Paylaşma Topluluğu Başkanı Resul Partici:

- "Engellilere destek olamıyorsak engel olmayalım"



(Fotoğraflı)



KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Üniversitesi Engelsiz Yaşamı Paylaşma Topluluğu ve Engelsiz Yaşam Birimi tarafından Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşma yapan Engelsiz Yaşamı Paylaşma Topluluğu Başkanı, Sosyolog ve Tarih Öğretmeni Resul Partici, "Ülkemizin 8,5 milyonu engellidir. Bu sayı ailelerle birlikte düşünüldüğünde 25 milyon insanımız engelli bireylerin yaşamış oldukları sorunlardan olumsuz etkilenmektedir. Bu sorunların çözülmesi ülke nüfusumuzun üçte birini ilgilendiren toplumsal bir sorunun ortadan kalkmasıdır" dedi.



"Kaldırımlara, engelli rampalarına araçlarınızı park etmeyin"

Engelli bireylerin de toplumu oluşturan diğer bireyler gibi tam ve eşit bir şekilde yaşam hakkına sahip olduğunu vurgulayan Partici, "Bizler Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinden oluşan üyelerimizle birlikte Kırıkkale'de bütün mahalle ve ilçelerinde, hazırlamış olduğumuz üzerinde 'Kaldırımlara, engelli rampalarına araçlarınızı park etmeyin' şeklindeki yazılı hafif yapışkanlı 10 bin adet kâğıdımızı öğrencilerimizle birlikte park halindeki bütün araçların ön camlarına yapıştırarak halkımızın bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesi sağlayacağız. 3 gün sürecek olan bu faaliyetimiz Kırıkkale'den sonra önce İç Anadolu Bölgesi'nde ve Türkiye ye dağılacağız" diye konuştu.



"Dünya sadece engelsizlere ait değil"

Kırıkkale Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi Koordinatörü Ümit Şirin ise, "Dünya sadece engelsizlere ait değildir. Bu noktada engellilerin de bu yaşamın içerisinde olduğu unutulmamalıdır. Yapacağımız bu faaliyetimizle insanlarımızın daha duyarlı olacağına inancım sonsuzdur. Şunu unutmayalım: Engellilere destek olamıyorsak engel olmayalım. Araçlarımızı kaldırımlara, engelli park alanlarına ve engelli rampalarına park etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrası topluluk gönüllüleri şehir merkezindeki araçlara bilgilendirme etiketleri bıraktılar.

(MT-SLH-Y)



02.05.2017 15:00:56 TSI

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