Manavgat'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Arif Kaplan
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Çevreyolunda Ramazan Barut'un kullandığı 07 LIU 43 plakalı motosiklet sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobilin aniden fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrilen motosikletin sürücüsü Ramazan Barut, asfalta çarpması sonucu başından yaralanırken ilk müdahale olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Side özel Anadolu Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi
(AK-Y)
02.05.2017 15:01:10 TSI
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