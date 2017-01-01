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Burhaniyeli küçük Enis sergiye hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin (ZEYFOD) kurslarına katılan Enis Duran, fotoğraf sergisine hazırlanıyor. 4 yıldan bu yana fotoğraf çektiğini anlatan Nadir Tolun Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Enis Duran, sergi için 50 adet fotoğraf seçtiğini söyledi.

Burhaniye'de 14 yaşındaki Enis Duran'ın fotoğraf merakı ilgi çekti. Babasının aldığı fotoğraf makinesini elinden düşürmeyen Duran, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyledi. ZEYFOD üyeleri ile birlikte köy gezilerine katıldığını anlatan Enis Duran, "4 yıldır fotoğraf çekiyorum. Bu güne kadar ZEYFOD'un fotoğraf kurslarına katıldım. Oradaki amcalardan ve teyzelerden çok şeyler öğrendim. Sergi için bu güne kadar çektiğim fotoğrafların içinden 50 adedini ayırdım. Yaz aylarında sergi açmayı düşünüyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Fotoğrafçılığı herkese tavsiye ederim" dedi.

(FT-



02.05.2017 15:03:46 TSI

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