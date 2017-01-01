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Eko Turizm Tesisleri aktivitelere ev sahipliği yapıyor



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BURSA (İHA) - İznik Belediyesi Eko Turizm Tesisleri gerek muhteşem doğası, gerek manzarası ile her geçen gün birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Eko Turizm Tesisleri bünyesinde barındırdığı 14 Adet Bungalov ev, 200 kişiye yakın toplantı ve yemek salonu, paintball alanı, okçuluk alanı, yürüyüş parkurları ve eşsiz lezzetleriyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Yaklaşık 500 metre rakımı ile doğal bir oksijen deposu olan İznik Belediyesi Eko Turizm Tesisleri, son olarak Nefes Terapisi ve Meditasyon etkinliğine ev sahipliği yaptı. Çoğunluğu BUSMEK öğrencileri olmak üzere toplumun her kesimindeki çeşitli yaş grubundaki bayanlar, tesislerde buluştu. Yaklaşık 30 bayandan oluşan eğitim turları eğitmen Semra Şen tarafından sağlandı.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Muhteşem doğası ve gerek manzarası ile gelen misafirlerine birçok aktivite ve eşsiz lezzetler sunan tesislerimize herkesi davet ediyoruz. Kısa bir süre önce hizmete girmesine rağmen birçok doğa ve gezi gruplarına, sporculara, turlara, yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyoruz. Son olarak BUSMEK bünyesinde faaliyet gösteren Nefes Terapisi ve Meditasyon etkinliğini gerçekleştirdik" dedi.

(AÇ)



02.05.2017 15:04:39 TSI

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