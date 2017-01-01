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"Ali-i Hızır" kitabı çıktı

02 Mayıs 2017 Salı, 14:56
"Ali-i Hızır" kitabı çıktı
"Ali-i Hızır" kitabı çıktı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı olan "Ali-i Hızır" çıktı.
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı olan "Ali-i Hızır" kitapçılarda ve yayınevlerinde yerini aldı. İlk baskısı çıkan ve 80 sayfadan oluşa "Ali-ı Hızır" kitabı internet üzerinden ve kitapçılardan temin edilebiliyor.
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba, ikinci kitabı olan "Ali-i Hızır"ın çıktığını ve okuyucularıyla buluşmanın sevincini yaşadığını belirterek, kitap hakkında bilgi verdi.
Aba, "Hz. Ali ile Hz. Hızır ilişkisini kendine özgü kurgusu, ardışık zamanı ve mekanı iç içe giydiren destansı anlatımıyla işleyen bir üslup ile okuyucu karşısına çıktık. Ali-i Hızır kitabı, olabildiğine soyut ifadeler ve tarihsel olayları nakışlayan akıcılığı ile okuyucuyu içine çekecek bir kitaptır. Okuyucularımın bu kitabı çok beğeneceklerini umuyorum" dedi.
(AHM)

02.05.2017 15:04:56 TSI
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