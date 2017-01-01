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YYÜ'de 'Vanlılık' çalışmaları

- YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal:

- "Van Türkiye'nin denge noktasıdır"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, üniversite isminin önüne 'Van' eklenmesi, Vanlı 120 kahraman çocuğun isimlerinin YYÜ'de yaşatılması ve 2 Nisan'ın 'Dünya Van Günü' olması gibi çalışmalarla bir Vanlılık çalışması yürüttüklerini söyledi.

Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, "Bizler üniversite olarak fiziki ve akademik çalışmalarımızın yanında bulunduğumuz kentin de faydasına olacak ve ismini yaşatacak faaliyetlerde de bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi Alle yolumuzla alakalı bir çalışmadır. Bu çalışmamız bittikten sonra Vanlı 120 kahraman çocuğumuzun isminin yaşatılması adına Alle yolumuzun ismini 'Vanlı 120 Kahraman Çocuk Caddesi' ismini verdik. Şimdi bir heykel yarışması da başlattık. Bunların anıtını da Alle yolumuza dikeceğiz. Bu anıtla beraber Van'ımıza yakışır bir yaya yolumuz burada hayata geçmiş olacak" dedi.

"YYÜ'ye Van ismi ekleniyor"

Diğer çalışmalarının da üniversitenin isminin önüne Van getirilmesi ile alakalı olduğunu aktaran Rektör Battal, "Bir diğer çalışmamız da üniversitemiz Van'da olması nedeniyle Van ismini de taşıması gerektiğini düşündük. Ayrıca Yeni Yüzyıl diye bir üniversitemiz daha var. Birçok yazımız birbirine karışıyordu. Hem bu karmaşıklıktan kurtulmak hem de Van'ımızın hak ettiği şekilde üniversitemizin isminin önde Van isminin olması gerektiğine inandığımız için senatomuzdan karar aldık ve YÖK'e yazdık. Zannediyorum ki bu noktada herhangi bir sorun yaşamayacağız ve inşallah yakın zamanda netice alırız" dedi.

"Van'ı güçlü tuttuğunuzda Türkiye dengededir"

Van'ın dünya ve Türkiye açısından önemli bir noktada olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Battal, "Van'ın tarihine bakıldığında çok önemli bir noktada olduğunu görmek bana göre mümkün. Van Türkiye'nin denge noktasıdır. Dolayısıyla Van ile Edirne'yi karşılıklı düşündüğümüzde bu bölgede siz Van'ı güçlü tuttuğunuzda Türkiye dengededir. Huzurludur. Van bu anlamda oldukça önemlidir. Tarihine bakıldığında da gerek Abdulhamit Han gerekse Sultan Reşat gibi özellikle son dönemlerdeki Padişahlar ve Atatürk, yine kanaat önderi olarak bildiğimiz Said-i Nursi burada bir üniversite kurulmasını istemişlerdir. Bunun sebebi; Van'ın sahip olduğu stratejik ve jeopolitik konumdan kaynaklanmamaktadır. Dünya medeniyetleri açısından da çok güçlü medeniyetler Van'ı başkent yapmışlardır. Sadece onlarla sınırlı kalmamış diğer medeniyetler de Van için mücadele etmişlerdir. O yüzden 2 Nisan Van'ın kurtuluşunu 'Dünya Van Günü' şeklinde kutlanması önümüzdeki yıl itibarıyla başlayacak. Bu çok makul bir adımdır. Hatta bana göre geç kalınmış bir adımdır. Van'ın önemini dünyaya tanıtmak için bizler de bu adıma destek veriyoruz" diye konuştu.

(MD-



02.05.2017 15:07:15 TSI

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