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Üçtepe Belediye Başkanı Köşker'e konuk oldu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Giresun Yağlıdere Üçtepe Belediye Başkanı Harun Öztürk, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, konuk başkana Gebze ve belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Üçtepe Belediye Başkanı Harun Öztürk misafirperverlikleri için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür etti. Üçtepe Belediye Başkanı Harun Öztürk'e ziyareti sırasında Gebze Belediyesi meclis üyesi Bahtiyar Öztürk eşlik etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

(GY-Y)



02.05.2017 15:09:17 TSI

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