Karacabey'de mezarlıklara bahar temizliği
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BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde mezarlıklarda bahar temizliği başladı.
Karacabey Belediyesi, baharla birlikte mezarlıkları bakıma aldı. Mezarlıkların iç yollarını yenileyen ve bakım yapan belediye, kabristanları pırıl pırıl bir görünüme kavuşturdu. Belediye Başkanı Ali Özkan, "Geçmişlerimize sahip çıkmalıyız. Mezarlıkların bakımına büyük önem veriyoruz. Baharla birlikte mezarlıklar pırıl pırıl yapıldı" dedi.
(MŞ)
02.05.2017 15:09:21 TSI
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