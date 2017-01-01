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Malatya Bodrum'u bağrına bastı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı, Anadolu Turu kapsamında uğradığı Malatya'da yoğun ilgi ile karşılaştı. Malatya Park AVM önünde Malatyalılar ile buluşan Bodrum Tanıtım Tırı ekibine Malatyalılar tarafından kaysı ikram edilip Malatya spor forması hediye edildi.

Malatya'da, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanan Bodrum ekibinin çalışmalarına müdürlük yetkilileri ve TURSAB Fırat Bölgesel Yürütme Kurulu yetkilileri de eşlik etti. Güzel bir havada Malatyalılar ile buluşan Bodrum Tanıtım Tırı ekibi, vatandaşlara Bodrum hakkında bilgiler verdi.

Sabah erken saatlerde yoğun ilgi gören Bodrum Tanıtım Tırını Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, TURSAB Fırat BYK Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Selçuk Kendirci, İl Kültür ve Turizm müdürlüğü çalışanları, TURSAB Fırat BYK Genel Sekreteri Bünyamin Özdemir, Ufuk Baran başta olmak üzere çok sayıda Malatyalı ziyaret etti.

Bodrum'da yaşayan Malatyalı iş adamı güler steak house sahibi Murat Gümüşoğlu ise Bodrum'da gelen ekibe Malatya spor forması hediye etti. Ekibe Malatya'yı gezdiren Gümüşoğlu ailesi Malatya kaysısı ikram etmeyi de ihmal etmedi.

Gümüşoğlu ailesinin yanı sıra Bodrum'da yaşayan birçok Malatyalının akrabaları ve dostları da Bodrum Tanıtım Standını ziyaret ederek ekibe hediyeler verdi.

Standı ziyaret eden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Koordinatörü Fikret Hıdır, "Bu proje Eşsiz Bodrum konseptinde Bodrum'un Anadolu halkı ile buluşma projesi. Malatya 21'inci ilimiz. Toplamda 30 ili dolaşacağız. Anadolu halkı Bodrum'a inanılmaz ilgi gösteriyor ve çok seviyor. Biz de Anadolu halkını seviyoruz. Her sıkıntımızda, sıkıştığımızda Anadolu halkı Bodrum'a ilgi göstererek Bodrum'un ayakta kalmasını sağladı. Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon bu nedenle Anadolu halkına teşekkür etmek ve onlarla bir arada olabilmek için böyle bir proje hayata geçirdi. Projeye birçok kurum destek veriyor. Bodrum Kaymakamlığı himayesinde çıktık yola. Yerel yönetimler var, sivil toplum örgütleri var. Yoğunda bir ilgi var Bodrum'a. Burada satış yapmıyoruz ama bilgilendirme amaçlı broşür ve kitapçıklarımız var. Ayrıca tırda fotoğraf sergimiz ve üç boyutlu filmimizle vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Malatya halkının çok yoğun ilgisinin olduğunu belirten Hıdır, "Malatya'da hem yerel yönetimler hem de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çok destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Malatya halkının çok yoğun ilgisi var. Buradaki amaç, insanlara Bodrum'u anlatmak. Bilenlere hatırlatmak, bilmeyenlere Bodrum hakkında bilgiler vermek" şeklinde konuştu.

Tırı ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum mandalinasından üretilen kolonya, lokum ve gazoz ikram edilerek, tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi.

(EA-MB-Y)



02.05.2017 15:09:56 TSI

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