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Çardak'a 7 bin 500 metre kanalizasyon hattı

02 Mayıs 2017 Salı, 15:02
Çardak'a 7 bin 500 metre kanalizasyon hattı
Çardak'a 7 bin 500 metre kanalizasyon hattı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Çardak ilçesinde alt yapısı bulunmayan mahallelerde 7 bin 500 metrelik kanalizasyon hattı çalışması başlattı.
DESKİ Genel Müdürlüğü, Çardak ilçesinde alt yapısı bulunmayan bazı mahallelerde kanalizasyon çalışması başlattı. DESKİ, Çardak merkez, Cumhuriyet ve Saraylar Mahallelerine toplam 7 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşeyecek.
Çardak merkez, Cumhuriyet ve Saraylar Mahallelerinde ilk kez döşenecek kanalizasyon hattının bitirilmesinin ardından bölge modern bir alt yapıya kavuşacak.
(İHA-Y)

02.05.2017 15:11:32 TSI
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