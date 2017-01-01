Çardak'a 7 bin 500 metre kanalizasyon hattı
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DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Çardak ilçesinde alt yapısı bulunmayan mahallelerde 7 bin 500 metrelik kanalizasyon hattı çalışması başlattı.
DESKİ Genel Müdürlüğü, Çardak ilçesinde alt yapısı bulunmayan bazı mahallelerde kanalizasyon çalışması başlattı. DESKİ, Çardak merkez, Cumhuriyet ve Saraylar Mahallelerine toplam 7 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşeyecek.
Çardak merkez, Cumhuriyet ve Saraylar Mahallelerinde ilk kez döşenecek kanalizasyon hattının bitirilmesinin ardından bölge modern bir alt yapıya kavuşacak.
(İHA-Y)
02.05.2017 15:11:32 TSI
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