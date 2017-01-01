Kent Meydanı'nda trafik düzenlemesi
BURSA (İHA) - Bursa'da Kent Meydanı-Terminal (T2 hattı) raylı sistem hattı inşaatı sebebiyle trafik yeniden düzenlendi.
Güzergah üzerinde yer alan K1-K4 köprüleri prefabrik kiriş montaj çalışmaları yapılacağı için 2-4 Mayıs 2017 tarihleri ve gece 22.00-06.00 saatleri arasında Kent Meydanı kavşağı Ankara-İzmir alt yolu trafiğe tamamen kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak Kent Meydanı kavşağı yan yollarını kullanabilecekler. Sürücülerin şehir içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri istendi.
(MŞ)
02.05.2017 15:12:00 TSI
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