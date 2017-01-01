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Mesir Macunu Festivalini değerlendirdiler



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamına konuk oldu. Gerçekleşen ziyarette bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin, Manisa'da büyük bir coşkuyla kutlandığını vurgulayan Başkan Ergün ve Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, 5 asırlık bu festivalin kent için olan önemine de değindi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bu yıl 477. kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin güzel birliktelikle hep beraber kentte kutlandığını belirtti. Manisalıların 6 gün boyunca düzenlenen konserler ve çeşitli etkinliklerle festivalin coşkusunu yaşadığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Mesir saçım töreniyle de coşkunun zirveye ulaştığını da dikkat çekti. Kaymakam Çorumluoğlu ve Başkan Ergün, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

(SC-Y)



02.05.2017 15:14:11 TSI

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