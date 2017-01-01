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Tokat'tan coğrafi işaret atağı



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arat, Tokat'ın kebabı, Niksar'ın cevizi, Turhal'ın yoğurtmacı ve Zile pekmezinin tescil ettirmesiyle birlikte coğrafi işaret zenginliği olan kentte birçok ürünün daha tescil edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen Coğrafi İşaretler Zirvesi'ne 8 ürün ile katılan Tokat en çok beğeni toplayan illerden birisi oldu. Tokat, Erbaa, Niksar ve Turhal Ticaret ve Sanayi Odaları ile Zile Ticaret Borsası'nın birlikte katılım sağladığı zirvede yöresel lezzetler ziyaretçilerle buluşturuldu.

Coğrafi işaretler zirvesini değerlendiren Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arat, son dönemde tescil işlemlerine hız verilmiş olan coğrafi işaret çalışmalarında Tokat'ın lider kentlerden birisi olduğunu ifade ederek,"Tokat TSO'nun kebabımızı, Niksar TSO'nın cevizimizi, Turhal TSO'nun yoğurtmacımızı ve Zile Ticaret Borsasının da Zile Pekmezimizi tescil ettirmesiyle birlikte coğrafi işaret zenginliği ile dikkat çeken kentimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Erbaa TSO yaprağımızın tescilini tamamladı, belgesini almak için gün sayıyor. Yine Tokat Bileziği, Tokat Bez Sucuğu, Üzüm Tarhanası, Zile Kömesi gibi birçok üründe hazırlık çalışmaları başladı. Bu tür zirvelere de Tokat Ev Ekmeği, Tokat Çemeni ve Tokat Acukası götürüp tattırarak da aldığımız geri dönüşlere göre ileriye yönelik planlamalar yapmaya devam ediyoruz. Zirvenin ürünlerimizin ve bölgemizin tanıtımında büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalara büyük emek sarf eden Tokat'taki Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarımız ve personelinin azimleri takdire şayandır. Elde edilen başarı Tokat'ın bütünüyle başarısıdır. Bu vesileyle bölgesel zenginliğimizi tescillendirerek, Tokat'ı Coğrafi İşaretler konusunda önemli bir noktaya taşıyan tüm emek sahiplerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

(DEE -UY-Y-)



02.05.2017 15:19:53 TSI

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