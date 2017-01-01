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Öğretmenlere yarışma motivasyonu



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Altıeylül Belediyesi arasında yapılan protokol ile öğretmenler arasında kısa film, söz, beste, slogan ve afiş yarışması yapılacak.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın uygulamaya koyduğu ve Balıkesir'de eğitim camiasında farklı bir değişim oluşturan Bengi Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Altıeylül Belediyesi ortaklaşa bir çalışmaya imza attı. İki kurum yaptığı protokol ile projeye katkı sağladı. Protokol töreni ile birlikte öğretmenler yarışmaya katılacak ve dereceye giren öğretmenler ödüllendirilecek.

Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Bengi Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi kapsamında faaliyetlerimiz devam etmekte. Bengi Projesi ile ilimizde sinerji yaşandı. Bu sinerjinin öğretmenler arasında devam etmesini saplamak amacı ile Altıeylül Belediyesi ile protokol imzalayarak, kısa film, söz, beste, slogan, afiş yarışması düzenlenecek. 15 Mayıs'a kadar başvurular devam edecek. İlk 3'e girecek öğretmenlere ödüllerini takdim edeceğiz. Bengi artık bir proje değil, sevdamız oldu" dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, "Yerel yönetimler olarak her zaman resmi kurum ve kuruluşlarla protokol imzalayarak, güç birliği oluşturuyoruz. İşler birlikte yapılınca güzel oluyor. En fazla protokolü Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptık. Bunları çocuklarımızın daha iyi gelişmesi için, gelecekte 2071 hedeflerine ulaşması için yapıyoruz. Valimizin başlattığı Bengi Projesi şehre ayrı bir katkı sağladı. Artık okuyan ve üreten bir Balıkesir var. Öğretmenlerimizin motivasyonu çok önemli. Öğretmenlerimiz arasından kısa filmler, sözler, sloganlar, besteler çıkacaktır. Balıkesir için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

(TS-MŞ)



02.05.2017 15:22:44 TSI

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