Jandarma arama kararı olan 212 kişiyi yakaladı
(Fotoğraflı)
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri 1-30 Nisan tarihleri arasında çeşitli suçlardan adli makamlarca aranan 212 şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 1-30 Nisan tarihleri arasında yapılan yol kontrol ve aramalar sonrasında adli makamlarca arama kararı olan 212 şahıs yakaladı. Aranan şahıslardan 3'ü terör, 11'i kaçakçılık ve 198'i diğer suçlardan aranırken bu şahıslardan 26'sı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(COŞ-AÖ-Y)
02.05.2017 15:27:29 TSI
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