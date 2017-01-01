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Göreme'de 1 Mayıs yoğunluğu yaşandı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Göreme'de hafta sonunda 1 Mayıs nedeniyle turist yoğunluğu yaşandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 3 güne çıkan hafta sonu tatili Göreme'de yoğunluğa sebep oldu.

Başta Göreme Açık Hava Müzesi olmak üzere vadiler, Göreme çarşı ve daha birçok yer yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı.

Göreme Belediyesi de bu yoğunluğa karşı tedbirini aldı. Temizlik ve Belediye hizmetlerinde ise çalışmalar iki katına çıkarılarak herhangi bir sorunun önüne geçilmiş oldu.

(COŞ-AÖ-Y)



02.05.2017 15:27:52 TSI

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