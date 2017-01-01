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Sivas'ta sağanak yağış etkili oldu

02 Mayıs 2017 Salı, 15:19
Sivas'ta sağanak yağış etkili oldu
Sivas'ta sağanak yağış etkili oldu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan güneşli hava öğleden sonra yerini yağmura bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yaklaşık yarım saat boyunca sağanak şeklinde devam eden yağış sırasında trafikte aksamalar yaşandı. Araç sürücüleri göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağış nedeniyle sanayi de bulunan bazı dükkanlarda da su baskınları yaşandı.
(UY-Y-)

02.05.2017 15:28:35 TSI
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