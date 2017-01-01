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Miniklerin hazırladığı sergi açıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu tarafından hazırlanan okul öncesi etkinlik sergisi açıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu bahçesinde yapılan sergi açılışına Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu Müdürü Fatma Karaca Beler, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin Milli Eğitim Müdürlüğüyle imzaladıkları protokol kapsamında 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete başlamış olup, 2. sınıf, 2 öğretmen ve 24 öğrenci ile birlikte eğitime devam ettiğini belirtti. Beler, "Sergimizin konusu olan okul öncesi etkinlikleri çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesini sağlayan bedensel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimi için gerekli deneyimi yaşatan aynı zamanda dünyayı tanımasına, hissettiği olumlu ve olumsuz duyguları ifade etmesine olanak tanıyan faaliyetlerdir. Çocuklarımız geleceğimizin ışıltısı ve aynasıdır. Onları nasıl yetiştirirsek gelecekte mutlaka karşılığını alırız" dedi.

Konuşmaların ardından anaokulu öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler, protokol üyelerinin serginin kurdelesini kesmesi ve sergiyi gezmesiyle etkinlik sona erdi.

(CKT-DA-HA-Y)



02.05.2017 15:30:24 TSI

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