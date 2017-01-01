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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Zileliler'den Afrika için 130 bin lira yardım

02 Mayıs 2017 Salı, 15:23
Zileliler'den Afrika için 130 bin lira yardım
Zileliler'den Afrika için 130 bin lira yardım

(Fotoğraflı)

Dursun Ekrem Er
TOKAT (İHA) - Zile Kaymakamlığı tarafından Yemen, Somali ve Güney Sudan için düzenlenen insani yardım kampanyasında toplanan 130 bin lira, Zile Kızılay Şube Başkanlığına teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrasında Zile Kaymakamlığı önderliğinde başlatılan yardım kampanyasına, ilçedeki tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, "15 Mart ile 21 Nisan 2017 tarihleri arasında Yemen, Somali ve Güney Sudan için başlatılan insani yardım kampanyasında 130 bin 333 lira yardım topladık. Yardım kampanyası hesaplarımızda biriken bağış, Türk Kızılayı'na ait hesaba 24 Nisan 2017 tarihinde havale edilmiştir. Kampanyada emeği bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Zile Öğretmen Evi'nde düzenlenen törende toplanan yardımların dekontu Kaymakam Tezcan tarafından Türk Kızılayı Zile Şube Başkanı Ahmet Topçu'ya teslim edildi.
(DEE-UY-Y)

02.05.2017 15:31:22 TSI
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