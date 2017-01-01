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Yozgat'ta bin öğrenciye 'Değerler Eğitimi' verildi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Valiliği ile Oran Kalkınma Ajansı arasında yapılan protokol ile Yozgat'ta 9 ve 10'uncu sınıfta okuyan bin öğrenciye 'Değerler Eğitimi' verildi.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans salonunda Zihin Mentörü Enver Nugay ve Kişisel Gelişim Uzmanı Yakup Utku, öğrencilere değerler eğitimi konusunda konferans verdi.

Eğitime katılan bin öğrenci arasından kura ile belirlenecek olan 25 öğrenci düzenlenecek olan Makedonya, Kosova ve Arnavutluk gezisine katılacak.

(BMG-UY-Y-)



02.05.2017 15:32:39 TSI

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