02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Araba Motorundan Çok Yerli Arama Motoruna İhtiyaç Var

02 Mayıs 2017 Salı, 15:26
Araba Motorundan Çok Yerli Arama Motoruna İhtiyaç Var
Araba Motorundan Çok Yerli Arama Motoruna İhtiyaç Var

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'da Siber Güvenlik Platformunun beşincisi Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
"Siber güvenlikte en zayıf halka: Sosyal mühendislik saldırıları ve önlemler" konulu program, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans salonunda yapıldı.
Kamu Siber Güvenlik Dernek Başkanı Prof. Dr. İbrahim Soğukpınar derneklerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra 2020'de internete bağlı olan cihaz sayısının 50 milyarı geçeceğini söyledi. 2021'de siber saldırıların maliyetinin 6 trilyon doları geçeceğini ifade eden Prof. Dr. Soğukpınar, konunun bu nedenle büyük önem arz ettiğini belirtti. Günde 205 milyar adet elektronik posta ile saldırı gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Soğukpınar, bu saldırıların yüzde 23'ünün başarılı olduğunu kaydetti. Sosyal medyaya koyulan bilgileri saldırganların kullandığını hatırlatan Soğukpınar, küçük ihmallerin büyük kayıplara sebep olduğunu vurguladı.

"Siber güvenlikle ilgili gerekli takibatlar yapılsaydı 15 Temmuz'u yaşamazdık"
Daha sonra kürsüye gelen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, uluslararası alanda her şeyin kayıt içine alındığı ve yazılımla kuşatılmış şekilde yürütüldüğü bir rekabet dünyası içerisinde ülkemizin ayakta durmaya, bireyi ve devleti korumak için belirgin tedbirleri almaya gayret ettiğini ifade etti. "Eğer kamu adına siber güvenlikle ilgili gerekli takibatlar ve analizler sağlıklı yapılabilseydi sanırım 15 Temmuz'u yaşamazdık" diyen Rektör Şeker, geçmişten ders çıkarıp gerekli adımların atılmasının önemli olduğunu söyledi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Kılıç, siber saldırıların dikkatsiz davranıldığında toplumun tüm kesimlerini hedef aldığını ve engellemek için farkındalık oluşturmanın gerekli olduğunu belirtti. Bin 170 adet zararlı bağlantı olan site olduğunu ve bu siteleri yayınladıklarını kaydeden Kılıç, kişisel bilgilerin sosyal medyada ve diğer sitelerde yayınlandığını, bu bilgilerin kötü amaçlar için kullanılabileceğini hatırlatan Kılıç, "Araba motorundan çok yerli arama motoruna, tarayıcılara ihtiyacımız var. 15 Temmuz'da fiziki ortamda gerçekleştiremediklerini siber ortamda gerçekleştirmeye çalıştılar. 15 Temmuz'dan çok ders aldık. 15 Temmuz sonrasında siber saldırılarda ciddi artış oldu." dedi.

"Yerli ve milli ürünlerin sayısının artması gerekiyor"
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise, sosyal mühendisliğin yeni bir kavram olmadığını ve bilişim teknolojileri ile sınırlı olmadığını, insanlık tarihi boyunca var olduğunu ve devam edeceğini ifade etti. "Sosyal mühendislik çok da değişmemiştir. Amaç aynı, enstrümanlar değişmiştir. İnternetin hayatın her alanına girmiş olmasından dolayı sosyal mühendislik bu fırsatları çok iyi kullanıp amacına ulaşmak için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Birçok alanda internet kullanılmaktadır. Toplumdaki farkındalığın artırılması gerekiyor. Kişisel verilerin korunması kanununun çok önemli kazanımları olacak. Uygulandığında ciddi sorunlar çözülecek" diyen Prof. Dr. Mantar, güvenlik riskinin yüzde 95'nin insanların önemsiz olarak gördüğü hatalardan kaynaklandığını vurguladı. Yerli ve milli ürünlerin sayısının artmasının gerekliliğine dikkat çeken Mantar, sosyal medya platformlarının milli versiyonunu yapmanın mümkün olduğunu kaydetti.
İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eşref Adalı da "Bilişim Uzayında Dolandırıcılık" konulu sunumunda soygunların içeriden ve dışarıdan olmak üzere ikiye ayrıldığını ve yüzde 80'inin içeriden yüzde 20'sinin dışarıdan olduğunu kaydetti. İnternet bankacılığında bankanın adını tam yazarak siteye girilmesi gerektiğini belirten Adalı, arama motorundan aratıp bankanın sitesine girmenin yanlış olduğunu ve güvenliği tehdit ettiğini kaydetti.
Programın açılış bölümü teşekkür plaketi takdimiyle sona erdi.
(AH-Y)

02.05.2017 15:35:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI

Selçuklu Belediyesi'nden örnek bir projeye daha destek
YEREL

SELÇUKLU BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK BİR PROJEYE DAHA DESTEK
Halk Eğitim kursiyerlerinden, Selçuk Tıp'taki miniklere hediye
YEREL

HALK EĞİTİM KURSİYERLERİNDEN, SELÇUK TIP'TAKİ MİNİKLERE HEDİYE
Akşehir'de şiir ve Türkü dinletisi düzenlendi
YEREL

AKŞEHİR'DE ŞİİR VE TÜRKÜ DİNLETİSİ DÜZENLENDİ
Konya, Hz. Mevlana ve Ailesini 789. kez karşılamaya hazırlanıyor
YEREL

KONYA, HZ. MEVLANA VE AİLESİNİ 789. KEZ KARŞILAMAYA HAZIRLANIYOR
Meram'da Hobi bahçesi başvuruları tamamlandı
YEREL

MERAM'DA HOBİ BAHÇESİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Konya'nın ihracatı 2017'de artmaya devam ediyor.
YEREL

KONYA'NIN İHRACATI 2017'DE ARTMAYA DEVAM EDİYOR.
Beyşehir'de Kültür ve Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı
YEREL

BEYŞEHİR'DE KÜLTÜR VE YAŞAM MERKEZİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Başkan Tutal'dan 1 Mayıs'ta baklavalı kutlama
YEREL

BAŞKAN TUTAL'DAN 1 MAYIS'TA BAKLAVALI KUTLAMA
Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
YEREL

NİŞANLI ÇİFTİ TRAFİK KAZASI AYIRDI
Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

BEYŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
YEREL

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Başkan Okka: &quot;Ekonomimiz güçlenerek büyümeye devam ediyor&quot;
YEREL

BAŞKAN OKKA: "EKONOMİMİZ GÜÇLENEREK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"
Başkan Özgüven Adana Ereğlililer Derneği'ni makamında ağırladı
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN ADANA EREĞLİLİLER DERNEĞİ'Nİ MAKAMINDA AĞIRLADI
Abdil Erdal'dan 1 Mayıs kutlaması
YEREL

ABDİL ERDAL'DAN 1 MAYIS KUTLAMASI
Selçuklu'da sanayi çalışanı gençler bin 71 fidanı toprakla buluşturdu
YEREL

SELÇUKLU'DA SANAYİ ÇALIŞANI GENÇLER BİN 71 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU
Meram'da 30 ekiple çevre düzenleme çalışması sürüyor
YEREL

MERAM'DA 30 EKİPLE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Seydişehir'de Seyyit Harun Veli ve çevresi projesine start verildi
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE SEYYİT HARUN VELİ VE ÇEVRESİ PROJESİNE START VERİLDİ
Konya Hospital'de protokol imza töreni
YEREL

KONYA HOSPİTAL'DE PROTOKOL İMZA TÖRENİ
Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası
YEREL

GENÇLER KULÜPLER TÜRKİYE HALTER ŞAMPİYONASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı