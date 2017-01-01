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Haber spikeri Nayman'dan etkili konuşma semineri



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç UNİKOP Öğrenci Topluluğu tarafından 'Etkili Konuşma ve Beden Dili' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği seminere konuşmacı olarak katılan haber spikeri Salih Nayman, etkili konuşma ve beden dili ile ilgili tüyolar verdi. Salih Nayman, toplum önünde konuşma ve beden dilinin insan üzerindeki etkisini katılımcılara örnekleriyle sunarak, beden dilinin yaşamın her koşulunda kişiye olumlu ve olumsuz getirilerini ele aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde insanların birinci korkusunun topluluk önünde konuşma korkusu olduğunu dile getiren Nayman konuşmasını şöyle sürdürdü: "Özellikle eğitim sistemimizdeki yaygın ezbercilik anlayışı ile yetişen nesiller bir topluluk karşısında söz söylemek gerektiğinde heyecanlanıyor, korkuyor, sesi titriyor veya terliyor. Düzenlemiş olduğumuz seminerde katılımcıların toplum önüne çıkma konusundaki heyecanını yenerek cesaret kazanmaları, etkin bir hitabetle insanları etkileyerek mutluluk ve başarıya ulaşmaları amaçlanmaktadır" dedi.

Salih Nayman konuşmasının son bölümünde ise, kitap okumanın yararlarına değinerek katılımcılara Türk ve dünya klasiklerini mutlaka okumalarını tavsiye etti. Seminer, plaket takdiminin ardından sona erdi.

(MD-AH-Y)



02.05.2017 15:37:02 TSI

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