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Söke Belediyesinden 5 ve 7 Mayıs'ta iki etkinlik

02 Mayıs 2017 Salı, 15:28
Söke Belediyesinden 5 ve 7 Mayıs'ta iki etkinlik
Söke Belediyesinden 5 ve 7 Mayıs'ta iki etkinlik

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke Belediyesi Cuma günü Hıdırellez Şenliği, Pazar günü ise Ağaçlı Edebiyat Şöleni gerçekleştirecek.

Yapılacak etkinliklerle geleneksel olarak kutlanan Hıdırellez bu yıl şenliğe dönüşürken, Ağaçlı da geçen yıl küçük çapta yapılan Edebiyat etkinliği bu yıl Edebiyat Şöleni'ne dönüşüyor.

Söke Belediyesi tarafından 5 Mayıs Cuma günü ilçenin merkez mahallesi Kemalpaşa'da Hıdırellez Şenliği gerçekleştirilecek. Tarihi Rum Evlerinin bulunduğu, restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yapıldığı Kemalpaşa Mahallesi'ne dikkat çekmek üzere bu yıl daha geniş bir programla yapılması planlanan Hıdırellez, şenliğe dönüşecek. Kortej Yürüyüşü ile başlaması planlanan Hıdırellez Şenliğinde Grup Dj Ceyo Feyo Sokak Konseri, Grup 24 Sokak Konserinin yanı sıra Ayyıldız Doğa Sporları Halk Oyunları Ekibi Gösterisi, Sihirbaz Gösterisi, Gaziemir Belediyesi Roman Halk Dansları Ekibinin gösterileri yer alacak. Hıdırellez Şenliği Ücretsiz Çiçek Dağıtımı, Hıdırellez Ateşinin Yakılması ile renklenecek. Hıdırellez akşamında Sökeli yerel sanatçı Hasret konser ile katılımcıları coşturacak. Hıdırellez Şenliğinde Madenciler Kavşağı ile Kemalpaşa Mahallesi meydanına kadar olan alanda açılacak olan stantlarla renkli görüntüler oluşturulacak.
Ağarlı'da edebiyat şöleni
Söke'ye bağlı Ağaçlı Mahallesinde 7 Mayıs Pazar günü, eski okul alanında gerçekleştirilecek etkinlikte şiir ve müzik dinletileri, tiyatro gösterisi gibi sanatsal etkinliklerin yanında bu yıl ilki gerçekleştirilen Ağaçlı Öykü Yarışması'nın ödülleri de sahiplerini bulacak. Müzik dinletisinde Semih Özgün-Doğan Kandaş (Klarnet ve Keman taksimi) sahne alacak. Zehra Altay ve Kadriye Alkan kadına karşı şiddeti konu alan iki kişilik oyunu sahneleyecek. Sanatsal ve sahne gösterileri saat 14.00'den itibaren izleyici ile buluşurken, sabah saatlerinden itibaren Edebiyat Şöleni kapsamında el emeği ürün ve gıda satış stantları, çocuk oyun grupları ile interaktif oyunlar gün boyu ziyaretçilerle buluşacak. Ağaçlı Edebiyat Şöleninde başta Sökeli yazar ve şairler başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinden gelen yazarlar Söke'de konuk edilecek.
Söke Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 5 Mayıs Hıdırellez Şenliği ve 7 Mayıs Ağaçlı Edebiyat Şöleni'ne başta Söke halkı olmak üzere bölge halkı davet edildi.
(LT-MB-Y)

02.05.2017 15:37:34 TSI
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