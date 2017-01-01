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Kadınlara etkili iletişim semineri

02 Mayıs 2017 Salı, 15:31
Kadınlara etkili iletişim semineri
Kadınlara etkili iletişim semineri

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de kadınlara etkili iletişim semineri verildi.
Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında Uzunsavat Kur'an kursunda kursiyerlere etkili iletişim seminer verildi. Uzmanlar, seminerde iletişimin önemi, sağlıklı ve etkili iletişim yöntemleri, kişiler arası iletişimi etkileyen faktörler ve çözüm yolları gibi konulara değinerek bireyler arasındaki sağlıklı iletişim etkileşimin önemine vurgu yaptı.
Bireyler arasında gerçekleştirilen iletişimin çeşitliliği kadar, verimliliğinin de aile yaşam kalitesi ve mutluluğunu arttırmada önemli olduğuna dikkat çekilen seminerde, katılımcıların soruları da cevaplandı.
(YA-HİV-Y)

02.05.2017 15:39:38 TSI
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