Müzisyen ikizlere Başkan Sözlü'den destek

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, sanata ve sanatçıya her daim önem verdiklerini belirterek, "Adana'da yetişen kızlarımıza bundan sonraki süreçte destek olacağız" dedi.

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencileri ikiz kardeşler Bahar ve Zeynep Yargı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencileri ikiz kardeşler Zeynep ve Bahar Yargı'yı makamında konuk alan Başkan Sözlü, henüz küçük yaşta kazanılan başarılarını takdir ederken ikizlerin müziğe olan ilgisinin hikayesini de dinledi. 6 yaşında yarı zamanlı olarak başladıkları konservatuvardaki eğitimlerine devam eden keman öğrencisi 13 yaşındaki Bahar ile ikizi piyano öğrencisi Zeynep Yargı, çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmada aldıkları dereceleri Başkan Sözlü'ye anlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya her daim önem verdiklerini belirten Başkan Sözlü, "Adana'da yetişen kızlarımıza bundan sonraki süreçte destek olacağız. Adana'nın her alanda kendini yetiştirmiş insanlara ihtiyacı var. Kentimizden uluslararası anlamda başarı elde eden, başarılarını katlayacak insanların yetişmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

