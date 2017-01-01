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Büyükşehir'de girişimcilik eğitimleri sürüyor

02 Mayıs 2017 Salı, 15:32
Büyükşehir'de girişimcilik eğitimleri sürüyor
Büyükşehir'de girişimcilik eğitimleri sürüyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile bu yıl ortaklaşa yürütülecek olan 2017 yılı 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri' başlarken, başvurular da alınmaya devam ediyor.
Ülkede girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve başarılı işletmelerin kurularak girişimciliğin geliştirilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri sayesinde, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varabilmeleri ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanabilmeleri sağlanıyor. 2016 yılında özellikle istihdamda kadın rolünün ve yeni girişimcilerin artması amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB ve GİŞKAD işbirliğiyle verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, bu yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi ve KOSGEB ortaklığında sürdürülecek. Eğitim sırasında kursiyerlere bir işletmenin nasıl kurulacağı, girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikrinin geliştirilmesi, girişimcilik egzersizleri, iş planının nasıl oluşturulacağı ve KOSGEB'e nasıl başvurulacağı gibi konular ayrıntılı olarak anlatılırken, bu eğitimler sonrasında kurs sürecini tamamlayan katılımcılar, verilen girişimcilik eğitimleri sayesinde hayallerindeki iş yerlerini açabilme fırsatına erişecek. 2017 yılı Mart ayında başlayan ve Aralık ayında sona erecek olan eğitim kapsamında her ay 30 kişiye eğitim verilecek. 2016 yılında eğitim alan 37 kişi, kendi iş yerlerini açma imkanı buldu. Geçtiğimiz yıl eğitim alan katılımcılar, tantuniciden künefeciye, halı-kilim yıkama dükkanlarından, bijutericiye, oto yıkama yerlerinden bilişim alanındaki iş yerlerine, teknik servisten imalata, tekstil salonundan güzellik salonuna kadar birçok farklı alanda iş kurabilme fırsatına kavuştu. Eğitimler Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi'nde verilirken, alınacak olan başvurular da Çankaya Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Yaşat İşhanı'nda bulunan Eğitim ve Kültür Merkezi'ne yapılabiliyor.
(KRY-Y)

02.05.2017 15:40:35 TSI
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