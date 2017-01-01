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Kuaförlere kalıcı makyaj eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde hizmet veren bayan kuaförlerine yönelik kalıcı makyaj eğitimi verildi.

Adana Kuaförler ve Manikürcüler Odası ile Kozan Berberler ve Kuaförler Odası İşbirliğinde Kozan Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen eğitimde Sonay Özoğul tarafından kuaförlere kalıcı makyaj (microblading) eğitimi verildi.

Ücretsiz olarak verilen kursa Adana Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Hacı Emin Ünal, Kozan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Zahide Azgın ile çok sayıda Kozanlı kuaför katıldı.

(EMR-Y)



02.05.2017 15:42:08 TSI

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