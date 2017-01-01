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CÜ'de 'Güman' adlı konser düzenlendi

02 Mayıs 2017 Salı, 15:34
CÜ'de 'Güman' adlı konser düzenlendi
CÜ'de 'Güman' adlı konser düzenlendi

(Fotoğraflı)

SİVAS (İHA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından 'Güman' adlı Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.
CÜ Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Kürşat Taydaş'ın yönettiği konserde Türk Halk Müziğinin unutulmaz eserlerine yer verildi. Konser sonrası Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Başara, Şef Kürşat Taydaş'a teşekkür belgesi verdi.
Konsere öğretim elemanları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
(UY-Y-)

02.05.2017 15:43:14 TSI
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