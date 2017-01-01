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Edirne Belediyesinin güreşçisinden büyük başarı

02 Mayıs 2017 Salı, 15:40
Edirne Belediyesinin güreşçisinden büyük başarı
Edirne Belediyesinin güreşçisinden büyük başarı

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 18'inci Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen yağlı güreşlerde Edirne Belediyesinin güreşçisi Berkay Örs, Teşvik-2 Boyda üçüncü olarak başarı elde etti. Kırkpınar'dan sonra en önemli güreşlerden biri alan Kumluca Güreşleri'nden dereceyle dönen Örs'ün şimdiki hedefinin ise 656. Kırkpınar Güreşleri'nde dereceye girmek olduğu bildirildi.
Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Karatepe Stadında yapılan ve 72'si başpehlivan yaklaşık bin 50 güreşçinin katıldığı, 2 gün süren güreşlere Edirne Belediyesinin güreşçisi Berkay Örs de katıldı. Teşvik-2 Boyda 120 kişinin içerisinde büyük bir başarı gösteren örs üçüncülüğü elde etti. 4 yıldır yağlı güreşlerle ilgilenen Örs, Kırkpınar'dan sonra en önemli güreşler olarak nitelendirilen Kumluca Güreşleri'nde derece almanın mutluluğunu yaşadı. Başarısındaki en büyük katkının Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a ait olduğunu ifade eden Örs, yağlı güreşlere ve güreşçilere desteğini esirgemeyen Gürkan'a teşekkür etti.
4 yıldır güreşlere katılan Örs, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde derece almayı hedefliyor. Berkay Örs'ün bu hedefle çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdiğini anlatan antrenör Talat Çelik, "Edirne'yi ve Edirne Belediyesinin ismini tüm ülkede ve uluslararası alanda duyurmak istiyoruz. Güreşçilerimiz bu hedefle çalışmalarını sürdürüyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan aldığımız destekle yağlı güreşleri en şekilde anlatmak, katıldığımız her müsabakadan dereceyle dönmek istiyoruz. Bize destek veren herkese teşekkürler. Yağlı güreşlerde Edirne'nin ismini duyurmaya devam edeceğiz" dedi.
(KU-MK-Y)

02.05.2017 15:48:50 TSI
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