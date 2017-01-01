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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Eğitim müfettişlerinden Gürkan'a ziyaret

02 Mayıs 2017 Salı, 15:44
Eğitim müfettişlerinden Gürkan'a ziyaret
Eğitim müfettişlerinden Gürkan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Okul terki ve öğrenci devamsızlıkları kapsamında ERASMUS Projesi yürüten Türkiye, Bulgaristan ve İspanya'nın müfettişleri Edirne'de buluştu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret eden eğitim müfettişleri Edirne'yi çok beğendiklerini, Türkiye hakkındaki düşüncelerinin de değiştiğini söyledi.
ERASMUS Projesi kapsamında ilk olarak Bulgaristan'da bir araya gelen eğitim müfettişlerinin ikinci durağı Edirne oldu. 2-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan toplantı için Edirne'de bulunan eğitim müfettişleri Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.
Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Gürkan, kendisinin Milli Eğitim Müdürlüğünde uzun süre görev yaptığını söyledi. Öğretmenliğin yanı sıra yöneticilik de yaptığını belirten Gürkan, milletvekilliği döneminde de eğitim komisyonunda yer aldığını anlattı. Öğrenci devamsızlıklarının sona ermesi için bir takım çalışmaların da yapıldığını ifade eden Gürkan, eğitim seviyesi ile öğrenci devamsızlıklarının doğru orantıda olduğunu söyledi.
Bulgaristan ve İspanya'dan gelen misafirlere Edirne hakkında da bilgi veren Gürkan, "Edirne, 8 bin 300 yıllık bir tarihe sahiptir. Traklar, Makedonya, Doğu Roma, Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmış birçok medeniyeti içinde barındırmıştır. Medeniyetlerin buluşma noktası olan Edirne'de hala bu hoşgörüye sahiptir. İnsanlarımız bu kentte huzur ve barış içerisinde yaşamaktadır" diye konuştu.
Tarihi Belediye Binası hakkında da bilgi veren Gürkan, "Şuan içerisinde bulunduğumuz bu bina 117 yıllıdır, belediye binası olarak kullanılmaktadır. Belediye Meclisi'nin duvarında yer alan tablo ise 1902 yılı belediye meclisine aittir. Bu tabloda bulunan 12 belediye meclisi üyesinde 6'si Müslüman, 6'si ise Gayrimüslimdir" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a öğrencilerin kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri takdim eden eğitim müfettişleri, Edirne'yi çok beğendiklerini söyledi. Gürkan da eğitim müfettişlerine Edirne'ye özgü hediyeler takdim etti.
Bulgar ve İspanya'dan gelen misafirler daha sonra Atatürk Odası'nı gezdi, Atatürk heykeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
(KU-MK-Y)

02.05.2017 15:53:13 TSI
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