Başkan Can: "Belediyenin hakkını kimseye yedirmeyiz"

Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi 2017 yılı Nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

2016 Mali Yılı Kesin Hesabı'nın görüşülmesi ve onaylanmasının ardından 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'deki patlamada yaralanan Gazi Recep Genç ve 2016 yılında Hakkari Dağlıca'da yaralanan Gazi Mehmet Başaran'a kişi başına 10 bin TL verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus halkının ve belediyenin hakkını kimseye yedirmeyeceklerini belirtti. Can, "Cuma günü Bahçe Mahallesi'ndeki taziye evimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Kırsal mahallelerde 5 ekibimiz parke çalışmalarına devam ediyor. 10 mahallemizde bitti. Önümüzdeki yılın sonuna kadar köylerimizdeki parke çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. 5 beldeyle de ilgili Büyükşehir belediye meclisimizden yetkiyi aldık. Yenice, Gülek, Yeşiltepe, Bahşiş ve Atalar. Buraların belediye binaları 10 yıllığına bize verildi. Buralarda güzel çalışmalar yapacağız. Mevcut projelerimiz devam ediyor. Berdan projemizle ilgili çalışmalara ek olarak aydınlatma ile ilgili de bir çalışma yapacağız. DSİ Bölge Müdürümüzle görüşerek suyun iç tarafıyla ilgili görüşeceğiz. Enerjisa ile de bu konuda görüşmelerimiz olacak. Meclisimizin almış olduğu kararlar şehrimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

02.05.2017 15:56:36 TSI

