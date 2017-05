YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SAÜ İşletme Fakültesi'nde 'Gelecek Zirvesi' yapıldı

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından "Gelecek Zirvesi 2017" adlı bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmalarını Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuran Cömert, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Usluer ile TİDE Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun yaptı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, konuşmasında her alanda yetkin öğrenciler yetiştirmek gerektiğine dikkat çekerek, öğrencilerin de artık mezun olduktan sonra tek bir iş yapmak istemediklerini, mezun oldukları bölümden memnun kalmayınca başka meslekleri yapmak istediklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. Elmas, "Günümüzde eğitimin temel felsefesi sanayi öncesi döneme gidiyor ama teknoloji de günümüzden öteye gidiyor. Mantalite eskiye doğru gidiyor ama bilgi ve teknoloji çağı tam tersi yönde gidiyor. Dolayısıyla biz bilgi ve teknoloji alanında yetkin öğrenciler yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.



"Geleceğimiz için buradayız"

SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, kendilerini geleceği için çalışan gençlerin attıkları ilk adımda yanlarında olmakla sorumlu hissettiklerini ifade ederek, "Buraya gelen, burada bizi yalnız bırakmayan tüm üniversitelere teşekkür ederiz. Birçok zirve yaptık ama bugün farklı. Çünkü bugün geleceğimiz için buradayız. Farklı üniversitelerden çok değerli öğrenciler burada. Yine bugün burada çok farklı konular konuşulacak. İletişim, paylaşım, etkileşim olacak. Gerçek bir zirve yaşayacağız" dedi. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuran Cömert, böyle bir projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Ülkemizde iç denetçi deyince ilk akla gelen finansal konular olur. İşletmenin tümü denetim kavramı içerisine girse de daha çok muhasebe bölümü ve öğretim üyeleri bu alanda katkıda bulunmuşlardır. Her şey para değil, öğretim üyelerinin kendilerinden feda ettiği değerlerle başarılar yakalanıyor. Ben burada gençlerin kendilerine katkı yapacağı bir ortam olduğuna inanıyorum" diye konuştu.



"Gençleri bir araya getirmeyi amaçlıyoruz"

TİDE Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Usluer de zirvenin Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün oldukça genç etkinliklerinden bir tanesi olduğunu, bugün SAÜ'de yapılan etkinliğin birincisini Çanakkale'de gerçekleştirildiklerini, 2019'da da Samsun'da yapmayı planladıklarını kaydetti. Usluer, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'da Birinci TBMM'de gençlerimizle beraber olacağız. Burada olmamızın asıl amacının siz değerli gençlerimizi bir araya getirmek olduğunu unutmayın ve bunu iyi değerlendirin" ifadelerini kullandı. TİDE Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun ise zirve ile Türkiye'nin geleceği olan üniversiteli genç öğrencilerin geleceğe daha donanımlı olarak hazırlanmasını sağlamayı ve küresel alanda rekabet edebilecek yetkinliğe erişebilmeyi amaçladıklarını söyledi. Uzun, "Bu etkinliği düzenlerken zaman seçimimizi bahar mevsiminden yana kullanırken, etkinliği mekAn olarak da kurtuluş savaşımızın belirleyici olduğu şehirlerde yapmaya özen gösteriyoruz. Kuşaklar arası iletişimi sağlayacak, bizleri birlikte gelecek etrafında kenetleyecek olan güç değerlerimizdir. Bizler geçmişimizi doğru olarak anlar ve öğrenirsek işte o zaman değerlerimizi de geleceğe taşımış oluruz" şeklinde konuştu.

