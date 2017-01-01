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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya MYO'da 'Çanakkale 57. Alay' sergisi açıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 15:50
Sakarya MYO'da 'Çanakkale 57. Alay' sergisi açıldı
Sakarya MYO'da 'Çanakkale 57. Alay' sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu (SMYO) da Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümü nedeniyle bir afiş sergisi düzenlendi.
Sakarya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı öğrencileri Grafik Tasarım dersinde yapmış oldukları özgün Çanakkale afişlerini sergiledi. Öğretim görevlileri Serkan Dereli, İsmail Öylek ve Ferda Bozkurt'un desteğiyle hazırlanan afişler öğrenciler tarafından da ilgiyle incelendi. Bilgisayar Programcılığı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Serkan Dereli sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, "25 Nisan 1915'te düşman, 25 bin Anzak askeriyle Arı Burnu'na çıkarma yapar. Bu çıkarmayı haber alan Mustafa Kemal destek kuvvet olarak bekletilen ve bölgeye yakın bir yer olan Bigalı köyü mevkiinde bulunan 57. Alayı daha fazla sayıda askeri buraya sevk etmek için zaman kazanmak maksadıyla Conk Bayırı'na yönlendirir. Askerler canla başla mücadele ettikten sonra mühimmatın tükenmesi sebebiyle geri çekilmeye başladığında tarihin akışını değiştiren o sözünü söyler; 'Askerlerim! Merminiz yoksa süngünüz var, ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum, zira siz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında buraya yeni kuvvetler intikal edecektir.' der. İşte bu ruhu yeni nesillere ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla öğrencilerimizle yaptığımız çalışmaları sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız bu ölümsüz kahramanları yad etmek ve anılarını yaşatmaktır. Bu konuda afişlerini büyük bir özveriyle hazırlayan öğrencilerime ve bölüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Sergi bir hafta süreyle Sakarya Meslek Yüksekokulu'nda ziyaret edilebilecek.
(RŞ-İÇ)

02.05.2017 15:58:52 TSI
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