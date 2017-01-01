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Prestij cadde çalışmalarına yeniden başlandı



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Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar'da alt yapı çalışmaları dolayısıyla aksayan prestij cadde çalışmalarına yeniden başlandı.

Asfalt ekiplerince iki vardiya olmak üzere gece gündüz devam eden çalışmaların önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, asfalt serim işinin bir hafta içerisinde tamamlanacağını belirtti. Bayol, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Ceylanpınar Belediyemizin ortaklaşa yapmış olduğu prestij caddemizin 10 km'sinin alt yapı çalışmaları tamamen bitti. Üst yapı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda yol çalışmasını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu. Çalışmaların elde olmayan sebeplerden dolayı geciktiğini ifade eden Bayol, "Ceylanpınarlılar şunu bilsin ki çalışmaların gecikmesinde hiç bir art niyet yoktur. Alt yapı çalışmalarından kaynaklanan bir uzama meydana geldi. Bu vesile ile çevreye vermiş olduğumuz rahatsızlıklardan dolayı da vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Bu çalışmalar ilçemiz için çok değil. Ceylanpınarlılar en güzel hizmetlere layıktır" dedi. İlçe esnaflarından Suphi Sarmaca, de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Gerçekten çok güzel bir yol yapıldı. Caddeler genişledi. Esnaflar olarak yapılan çalışmalardan çok memnunuz" diye konuştu.

(UK-SD-Y)



02.05.2017 16:00:42 TSI

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