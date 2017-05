YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SAÜ'de "Dünya El Hijyeni günü etkinliği" kapsamında bir etkinlik düzenlendi

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından "5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Sağlık Hizmetleri MYO'da yapılan etkinlikte konuşan SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Gülsüm Kaya, sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde önemli kurallardan birinin de el hijyeni olduğunu söyleyen Uzman Hemşire Gülsüm Kaya, ellerdeki mikroorganizmalara dikkat çekerek, geleceğin sağlık personellerinde farkındalık oluşturmaya çalıştı.

"Ellerimiz ne kadar temiz? Görünmeyen tehlike ellerdeki bakteriler" sloganlarıyla öğrencilerin dikkatini çeken Kaya, "Hastaya dokunmadan önce, hastaya dokunduktan sonra, hastanın yattığı çevreye dokunduktan sonra, hasta ile temastan sonra ve hastaya steril bir işlem uygulamadan önce eller mutlaka yıkanmalı veya antiseptik solüsyonlarla temizlenmelidir" dedi. Kaya, sadece el yıkama işlemi ile sağlıkla ilişkili enfeksiyonların yüzde 30 oranında azaltılacağının mümkün olduğunu kaydetti.



"Hijyen ellerde başlar"

Çağdaş sağlık hizmeti anlayışının öncelikle sağlığın koruması ve geliştirilmesini gerektirdiğini aktaran Kaya, "Bu çerçevede ele alındığında, günümüzde toplumda hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması önemli bir koruyucu sağlık hizmeti olarak değerlendirilmektedir. Hijyen sözcüğü, sağlıklı ortamın korunması amacıyla her türlü hastalık etmeninin ortamdan uzaklaştırılması olarak tanımlanır. Hijyeni sağlamada en temel kural, ellerin doğru yöntem ile yıkanmasıdır. El yıkama, birey ve toplum sağlığının korunması açısından basit, ucuz, toplumun her kesimi tarafından uygulanabilir ve son derece etkili bir yöntemdir" dedi.



"Ellerdeki mikroplar bulaşıcıdır"

Ellerdeki mikropların bulaşıcı olduğunu da söyleyen Kaya, "Oldukça az önemsenen el hijyeni konusu, dış ülkelerde çocuk yuvalarında eğitim verilerek başlar. Birçok devlet kurumunda ve özel sektörlerde her yaşa ve kişiye yönelik eğitimlerle devam eder. Ellerde oldukça yüksek sayıda mikroorganizma vardır. Eller ile her şeye dokunarak kontamine (bulaşma) olunur. Kontamine olan el başkalarını kontamine eder ve mikroplar yayılmış olur. Ellerde bulunan mikroplar da vücudun diğer bölgelerine kişi farkında olmadan bulaştırır. Kaşınmak, göz ve ağız,bıyık,burun,kulak ellemek yeterlidir. El yıkanmasındaki sıklık sağlığımız için önemlidir. Hastalıkların yayılmasından ve hastalığın oluşmasından korur. Dokunulan her yüzeyde, hatta havada bile mikroplar bulunmaktadır. Gözle görülmeyen bu mikroplara karşı daima eller yıkanmalıdır" diye konuştu.

Etkinlik sonunda Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç .Dr. Selma Altındiş tarafından Gülsüm Kaya'ya teşekkür belgesi verildi.

