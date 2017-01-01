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GSO eski yönetim kurulu başkanı kamil şerbetçi mezarı başında anıldı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) eski Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Şerbetçi vefatının 19. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Anma törenine, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Genel Sekreter Kürşat Göncü,sanayiciler iş adamları ile oda personeli katıldı. Merhum Kamil Şerbetçi'ye Allah'tan rahmet dileyen Başkan Konukoğlu, "Kamil Şerbetçi,Gaziantep'in ve ülkemizin gelişmesine hizmet eden çok değerli bir iş adamıydı. Saygın kişiliğiyle her zaman hayırla yad edeceğimiz kıymetli büyüğümüz Kamil Şerbetçi'yi aramızdan ayrılışının 19. yılında bir kez daha rahmetle anar, Şerbetçi Ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına, çalışanlarına ve sanayi camiamıza başsağlığı dileklerimi iletirim" dedi.

Kamil Şerbetçi?

10 Haziran 1947 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Kamil Şerbetçi, 1968 yılında İstanbul Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümünden mezun oldu. Tekstil sanayi sektöründe imalat ve ticaret işleriyle uğraşan Şerbetçi, kurucularından olduğu Brode Tekstil Sanayi, Kemal Şerbetçi Tekstil Sanayi, Şerbetçi Nakış ve Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Kamil Şerbetçi Tekstil Sanayi firmalarında yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Gaziantep Sanayi Odasının kurucu üyelerinden olan Şerbetçi, 15 Ağustos 1989 yılında Meclis üyeliğine, 24 Nisan 1990 yılında da Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Aktif bir iş hayatı olan Şerbetçi, TOBB Sanayi Konseyi üyeliği, Daimi Ekonomik İşbirliği Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği, KOSGEB Genel Kurul Delegeliği, Türkiye Brode Sanayicileri Birliği Kurucu Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gözetmenliği ve Gaziantepspor Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Şerbetçi 2 Mayıs 1998 yılında bürosunda çalışırken geçirdiği bir kalp krizi sonrası yaşama veda etti.

(SD-Y)



02.05.2017 16:01:21 TSI

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