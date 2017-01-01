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Eğitimde alternatif yaklaşım



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından organize edilen, "IB İnternational Baccalaureate öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan bir eğitim programı sempozyumu HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Ar-Ge ve Proje odaklı çalışmalar yaparak alanında birçok verimli programlara imza atan HKÜ Eğitim Fakültesi, gerçekleştirdiği eğitimsel programlara bir yenisini daha ekledi. Alanında uzman panelistlerin yer aldığı programda "Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar" ele alınarak tartışıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, "Üniversitemizin vizyonu ile tutarlı olarak yerel, ulusal ve uluslar arası düzeylerde bir yandan hizmet, bir yandan da Ar-Ge projeleri üreterek, topluma ve milletimize hizmet etme çabası içerisindeyiz. Günümüzde üniversitelerin temel odaklarından biri de uluslararasılaşmadır. Ama bu sadece üniversitelerin değil tüm eğitim kurumlarının bir sorunudur. Uluslararasılaşma, çeşitli bilimsel kurumlar ve eğitim kurumları ile ortak çalışmalar yaparak sürdürülmektedir. Üniversitemizde ortak projeler üretme konusunda bir hayli deneyim kazanmıştır. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz IB programlarını evrensel düzeyde gerçek yaşam becerisi yüksek insanlar yetiştirmeye hizmet eden bir uygulama olarak tanımlayabiliriz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından konuyu detaylı olarak incelemek üzere panelistler yerini aldı. HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Görsev Sönmez Boran'ın moderatörlüğünü yaptığı programın panelistleri ise Doç. Dr. M. Sencer Çorlu, Resmi IBPYP Danışmanı ve Eğitim Alanında Proje Yönetimi ve Akreditasyon Danışmanı Selda Mansur ve IBMYP Koordinatörü Nur İpek Aydın oldu.

Soru-cevap seklinde devam eden programın sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi. Eğitimde alternatif yaklaşımların her yönüyle tartışıldığı sempozyum, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

(SD-Y)



02.05.2017 16:05:09 TSI

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