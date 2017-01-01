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Yol çizgilerinin ömrü uzuyor

02 Mayıs 2017 Salı, 15:56
Yol çizgilerinin ömrü uzuyor
Yol çizgilerinin ömrü uzuyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, araç filosuna 'Termoplastik Yol Çizgi Kamyonu'nu dahil etti. Araç, Mimar Sinan Bulvarı'ndan Gediz Kavşağı'na kadar olan mesafede ilk uygulamasını gerçekleştirmeye başlarken çizgi uygulamasının, eski uygulamaya göre 2 kat daha uzun ömürlü olduğu öğrenildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, trafikte araç ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. 'Termoplastik Yol Çizgi Kamyonu', ilk termoplastik yol çizgi uygulamasına Mimar Sinan Bulvarı üzerinde başladı. Uygulamayı Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Serdar Akçam da takip etti. Türkiye'de birkaç belediyenin bu uygulamayı hayata geçirdiğini söyleyen Akçam, Manisa Büyükşehir Belediyesinin bu anlamda da yenilikçi bir uygulamayla Manisa'ya hizmet edeceğini söyledi.
Termoplastik yol çizgi uygulaması, diğer soğuk yol çizgi boyamasından 2 kat daha uzun ömürlü olduğu aktarılırken, trafikte herhangi bir sıkışıklığa ve yolun kapatılmasına gerek duyulmadan işlemlerin sürdüğü belirtildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca, uygulamanın 17 ilçedeki görev, yetki ve sorumluluk alanındaki yollarda da kullanılacağı dile getirildi.
(SC-Y)

02.05.2017 16:05:22 TSI
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