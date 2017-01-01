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Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1.Oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 18 maddenin 12'si İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 5'i Plan Bütçe Komisyonuna, 1 teklif karar olarak oylandı ve 18 madde oy birliği ile kabul edildi. Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı 2. oturum toplantısını 04 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

(SD-Y)



02.05.2017 16:09:22 TSI

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