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Yalova'da köylere 5.5 milyon TL'lik yatırım yapılacak



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, 2017 yılı sonuna kadar köylere 5 milyon 502 bin 899 TL'lik yatırım yapılacağını söyledi.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırımlarla köyler hızla modernleşiyor. KÖYDES'e bu yıl ayrılan ödenek miktarı arttı. 2017 yılı yatırımlarıyla ilgili bilgi veren İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, "Köylerimizin eksiklerini tespit ettik. Muhtarlarla görüşmeler yaparak yapılması istenen yatırımlar ve öncelik sıralamaları belirleniyor. Bu yıl ödeneklerde ciddi artış var. Buda dolayısıyla yatırımlarda artışa neden olacak. Bu yıl 2016 yılına oranla yatırımlarda yüzde 85'lik bir artış yaşanacak. Bu yıl 5 milyon 502 bin 899 TL'lik yatırım yapacağız. Toplam ödeneğin yüzde 20'si yani 1 milyon 100 bin 480 TL'si ortak alım ödeneği olarak ayrıldı. Bu pay Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından il genelinde ortak yol çalışmalarında kullanılacak. Bu kapsamda 31 projede toplamda 112 bin metre kare parke yol yapacağız. Bunun için 2 milyon 809 bin 475 TL bir ödenek ayrıldı. 7 projede 6.7 kilometre ise asfaltlama çalışması gerçekleştireceğiz. Bunun için 1 milyon 072 bin 944 TL ayrılacak. İçme suları için 8 projeye 450 bin, atık su kanalizasyon için yapılacak 2 projeye ise 70 bin TL pay ayırdık. 2017 yılı sonuna kadar 48 proje hayata geçirilecek" dedi.

Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel yatırımlarda ve yatırıma ayrılan ödenekte yaşanana artışın temelinde Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ve AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel'in Ankara'daki temaslarının olduğunu dile getirerek, "Köylerimize yatırımların artmasının temelinde Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'ın destekleri, Yalova Milletvekilimiz Fikri Demirel'in Ankara'da her an yanımızda bize destek vermesinin önemi büyük. O nedenle tüm halkımız adına onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca ortaya koydukları uyumlu çalışmadan dolayı da İl Genel Meclisi üyelerimizi yürekte kutluyorum" diye konuştu.

(SÇ-MŞ)



02.05.2017 16:10:38 TSI

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