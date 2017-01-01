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Musa Yılmaz: Halk sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır



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Hüseyin Can Aksu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Genel Meclisinin Mayıs ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Salonununda İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'ın Başkanlığında yapılan toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Murat Koyak İl Özel İdaresinin 2016 yılı faaliyet raporunu meclis üyelerine sundu.

İl Özel İdaresinin 2016 yılı kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve gelir bütçesi cetvellerinin görüşülmesi ile başladı. Meclis gündemine sunulan konuların değerlendirildiği birleşimde konuşan İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, 16 Nisan referandumunda çıkan sonuç ve Kütahya'daki yüzde 90'lık katılım ile milleti sandığa ve demokrasiye sahip çıktığını söyledi.(HCA-EFE)



02.05.2017 16:13:28 TSI

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