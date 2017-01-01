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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Başarılı sporcular ödüllendirildi

02 Mayıs 2017 Salı, 16:04
Başarılı sporcular ödüllendirildi
Başarılı sporcular ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Dövüş sporunda dünya üçüncüsü olan Yunus Emre Şahbaz ile Minik Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Edirne Belediyesinin güreşçisi Atakan Makas ödüllendirildi.
Edirne Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, kendi branşlarında başarılar elde ederek, Edirne'nin tanıtımına katkıda bulunan sporcular belediye meclis kararıyla ödüllendirildi.
MMA Karışık Dövüş Sanatları Federasyonu tarafından Göynük Atatürk Spor Salonu'nda 30 ülkeden 300'ü kadın toplam bin sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Şahi Spor Kulübü Sporcusu Yunus Emre Şahbaz, dünya üçüncüsü olarak başarı elde etti. Edirne Belediyesinin güreşçisi Atakan Makas ise, Kahramanmaraş Batıpark Spor Salonu'nda yapılan Minik Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 73 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu ve milli forma giymeye hak kazandı. Kendi branşlarında başarı elde eden iki sporcu Edirne Belediyesi Meclis Kararıyla altınla ödüllendirildi. Başarılı sporculara ödüllerini Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan takdim etti.
Edirne'yi ulusal ve uluslararası platformda tanıtan sporculara teşekkür eden Gürkan, "Edirne'yi yüceltmeye devam edin. Başarılarınız daim olsun" dedi.
Edirne Belediye Meclisi, 3'ü gündem dışı olmak üzere toplamda 16 maddeyi de görüşerek karara bağladı.
Gürkan, Edirne Kent Belleğe Müzesi'nin, Edirne'nin 1. Murat tarafından fethinin yıl dönümü olan 5 Mayıs 2017 tarihinde, Edirne Belediyesi Nikah Salonu'nun ise 14 Mayıs Anneler Günü'nde açılarak, hizmete sunulacağını söyledi.
(KU-MK-Y)

02.05.2017 16:13:47 TSI
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