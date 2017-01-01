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Diyanet-Sen'de seçim heyecanı

- Şeker, 1 milyon 111 bin 111 üye hedefi ile seçimlere gittiklerini söyledi

- Bayraktutan'dan 28 Şubat mağduru Diyanet çalışanları için imtihansız lisans tamamlama talebi



(Fotoğraflı)



İdris Altun - Ahmet Yüceer

BURSA (İHA) - Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen Bursa 1 ve 2 Nolu şubeleri, 15 Mayısta yapılacak sendika seçimleri öncesi il divan toplantılarını gerçekleştirdi.

DSİ Setbaşı Sosyal Tesisleri'ndeki divan toplantısına Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutan ile çok sayıda sendika üyesi katıldı. 16 Nisan'da çalışmalarının karşılığını aldıklarının altını çizen Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Numan Şeker, referandum sonucunu maça benzeterek, "16 Nisan'da inandığımız için ter akıttık. AK Parti için ter akıtmadık. 12 konferansa imza attık. Bütün alanlarda konferanslar verdik. Konunun hakimi ileri gelen arkadaşlarımızı davet ederek, 18 maddenin neler getireceğini üyelerimize ve milletimize anlattık. Hamd olsun karşılığını da aldık. Maç bir sıfırda kazanılır, 10'a sıfır da kazanılır. Kim ne derse desin maç bitmiştir ve sonuç bu ümmetin, bu milletin lehine olmuştur. 'Danıştay'a gideceğiz AİHM'e gideceğiz' diyenler, nereye giderse gitsin. Yolları açık olsun, millet kararını vermiştir" dedi.

Sendikal anlamda yeni bir viraja girdiklerini belirten Numan Şeker, "15 Mayıs bizim için çok önemli. Bu süreçte üye sayımızı artırmak adına gayretle çalışıyoruz. Tüm sendikalarımız olduğu gibi Diyanet-Sen'imiz de Bursa'da yoğun bir şekilde çalışıyor" diyerek, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: "Üç tane biri, alt alta koyarsanız üç eder, yan yana koyarsanız 111 eder. Dolayısıyla yan yana durmamız, kol kola girmemiz gerekiyor. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bu anlamda sendika olarak hedefimiz 1 milyon 111 bin 111 üyedir. Üyelerimizin gayretleri ile inşallah bunu da başaracağız."

Diyanet-Sen olarak mevcut ön lisans mezunu Diyanet çalışanlarının sınavsız lisans tamamlamaları için büyük çaba içerisinde olduklarını ifade eden Genel Başkan Mehmet Bayraktutan, "Diğer sendika temsilcileri, 'Diyanet-Sen yalan söylüyor' bunu yapamaz diyerek karalama çalışıyorlar. 2005 yılında genel sekreter olarak geldim, 2011 yılından itibaren de bu sendikanın başkanlığını yürütüyorum. Bu topluma bir sefer yalan söylemedim. Cumhurbaşkanımızın da destek verdiği 1 sefere mahsus ön lisans mezunu ve ön lisansa devam eden arkadaşların kanunun çıkmasıyla günleri hesaplanıp, 28 Şubat mağduru diyanet çalışanlarımıza bu hakkın verilmesi sağlanmalıdır. Biz bunu alacağız. Vermezlerse, bizden alanlara da yarın oy vermeyiz. Bu tehdit değil. Benim hakkımı vermezsen hakkımı verecek adam ararım. Onun için Ağustos ayı Toplu Sözleşme yolunda 15 Mayıs sendikal seçimleri, Diyanet-Sen için büyük anlam ifade ediyor. Kamuda 122 bin diyanet çalışanın yer aldığı alanda 83 bin olan üye sayımızı, 85 bine çıkararak 1 milyon 111 bin 111 üye hedefine gerekli katkıyı koyacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

(MŞ)



02.05.2017 16:20:16 TSI

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