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Türkiye Yazarlar Birliği'nden Başkan Sekmen'e ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da şubeler buluşması gerçekleştiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Aralarında TYB Genel Başkan Danışmanı İbrahim Ulvi Yavuzhan, Erzurum Şube Onursal Başkanı Rıdvan Canım, Erzurum Şube Başkanı Hanefi İspirli, İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ve Konya Şube Başkanı Hayri Ertem gibi isimlerinde bulunduğu yazarlar, Başkan Sekmen ile Erzurum ve edebiyat üzerine sohbet gerçekleştirdi. Kentteki edebi tarihe dikkati çeken Sekmen, "Erzurum ilimin şehridir. Bünyesinde binlerce âlimin çıktığı bu şehirde edebiyatta çok gelişti. Alvarlı Efe Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri, Erzurumlu Emrah gibi isimler şehrin halk edebiyatına, ilime, bilime verdiği değeri ortaya koymaktadır. Hala şehrimizde edebiyata ve sanata büyük bir ilgi var. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız kitap fuarından da bunu anlayabiliyoruz. Fuarımızın açılışından beri iğne atsanız yere düşmüyor. Erzurum okuyor ve edebiyatı çok seviyor. Aynı şekilde diğer sanat dallarına da şehrimiz çok ilgili. Bunlar şehrimiz adına çok güzel şeyler" diye konuştu. Yapılan ziyaretin ardından konuk yazarlar, Başkan Sekmen'e Türkiye Yazarlar Birliği tarafından çıkarılan "80 yıl sonra Mehmet Akif Ersoy" kitabını hediye etti.

(ERZ-AA-Y)



02.05.2017 16:20:43 TSI

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